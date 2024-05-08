Стало известно происхождение подделок брендовых вещей у экс-подруги Лерчек

Бывшая подруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) стилист Эльвира Янковская покупала подделки брендовых вещей в соцсетях у малознакомых людей. Документ, в котором говорится об этом, поступил в распоряжение «Известий» 8 мая.

В ноябре 2023 года между обвиняемой Янковской и свидетельницей по делу Александрой Лепешкиной, которая закупала подделки, прошла очная ставка. Свидетель пояснила, что подбирала всем желающим необходимые им реплики вещей известных брендов. Свою деятельность она вела открыто, о чем было заявлено в ее соцсетях.

Опрашиваемая подтвердила следствию, что одежда и аксессуары не оригинальные, об этом потенциальным покупателям было известно заранее. При этом подделки Лепешкина покупала на рынках «Садовод», «Дубровка» и «Люблино».

Из показаний свидетеля следует, что за подделками Янковская обращалась к Лепешкиной неоднократно. Со своей стороны стилистка от дачи показаний следствию во время очной ставки отказалась.

Около 1,5 лет назад Лерчек обвинила подругу Эльвиру Янковскую в продаже подделок брендовых вещей под видом оригинала. Блогер отметила, что подделки покупали у стилиста и ее знакомые. При этом Лерчек оценила ущерб в крупную сумму, было возбуждено уголовное дело.

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что компания Лерчек «Би Фит» выплатит долг 22,5 млн рублей логистической компании «Темполайн Логистика». Организация отправляла потребителям косметику бренда Чекалиной Letique. Договор между сторонами был заключен в 2019 году, и с тех пор накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку косметических продуктов.

Лерчек также судится со своим мужем Артемом Чекалиным. По словам источник, он намеревается взыскать со своей жены более 1,2 млрд рублей. Кроме того, он потребовал в исковом заявлении взыскать с блогера госпошлину в размере 60 тыс. рублей, а также претендовал на автомобиль Bentley Continental GT стоимостью 29 млн рублей.

В марте 2023 года против пары было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря прошлого года СК РФ прекратил дело о неуплате налогов в отношении блогера и ее мужа. Однако ведомство на тот момент отказалось закрыть дело об отмывании средств. 15 января председатель СК России Александр Бастрыкин уточнил, что дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку Чекалины признали вину и в полном объеме возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей.