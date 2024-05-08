Реклама
Прямой эфир
Мир
Reuters узнало о планах США ограничить Китаю доступ к самым развитым моделям ИИ
Политика
Путин и Лукашенко пообщались перед саммитом ЕАЭС в Москве
Экономика
Международные резервы РФ выросли в апреле на $7,537 млрд
Мир
Израиль обеспокоился возможным сокращением помощи от США из-за доклада Госдепа
Общество
В Москве «Волонтеры Победы» раздали прохожим георгиевские ленты
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
Полиция в Эстонии оштрафовала выставивших из автомобиля флаг РФ граждан
Мир
В Венгрии исключили участие страны в расширении миссии НАТО на Украине
Мир
Посол России в ФРГ возложил цветы к военному мемориалу в Берлине
Мир
Пытавшихся бежать в Венгрию через реку Тису мужчин задержали на Украине
Мир
Британия ввела новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Общество
Собянин поздравил 99-летнего фронтовика Ивана Слухая с Днем Победы
Спорт
ФК «Факел» оштрафовали за оскорбление болельщиками игроков «Зенита»
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил деревья и конструкции
Мир
Глава ВОЗ исключил уход организации из Рафаха
Мир
Си Цзиньпин заявил об уважении к Сербии всего мира за ее курс на независимость

Стало известно происхождение подделок брендовых вещей у экс-подруги Лерчек

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая подруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) стилист Эльвира Янковская покупала подделки брендовых вещей в соцсетях у малознакомых людей. Документ, в котором говорится об этом, поступил в распоряжение «Известий» 8 мая.

В ноябре 2023 года между обвиняемой Янковской и свидетельницей по делу Александрой Лепешкиной, которая закупала подделки, прошла очная ставка. Свидетель пояснила, что подбирала всем желающим необходимые им реплики вещей известных брендов. Свою деятельность она вела открыто, о чем было заявлено в ее соцсетях.

Опрашиваемая подтвердила следствию, что одежда и аксессуары не оригинальные, об этом потенциальным покупателям было известно заранее. При этом подделки Лепешкина покупала на рынках «Садовод», «Дубровка» и «Люблино».

Из показаний свидетеля следует, что за подделками Янковская обращалась к Лепешкиной неоднократно. Со своей стороны стилистка от дачи показаний следствию во время очной ставки отказалась.

Около 1,5 лет назад Лерчек обвинила подругу Эльвиру Янковскую в продаже подделок брендовых вещей под видом оригинала. Блогер отметила, что подделки покупали у стилиста и ее знакомые. При этом Лерчек оценила ущерб в крупную сумму, было возбуждено уголовное дело.

Ресурс и личности: для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК
В Госдуме готовят ужесточение мер по регулированию деятельности коучей и инфоцыган

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что компания Лерчек «Би Фит» выплатит долг 22,5 млн рублей логистической компании «Темполайн Логистика». Организация отправляла потребителям косметику бренда Чекалиной Letique. Договор между сторонами был заключен в 2019 году, и с тех пор накопились долг и неустойка за хранение, сборку и отправку косметических продуктов.

Лерчек также судится со своим мужем Артемом Чекалиным. По словам источник, он намеревается взыскать со своей жены более 1,2 млрд рублей. Кроме того, он потребовал в исковом заявлении взыскать с блогера госпошлину в размере 60 тыс. рублей, а также претендовал на автомобиль Bentley Continental GT стоимостью 29 млн рублей.

В марте 2023 года против пары было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря прошлого года СК РФ прекратил дело о неуплате налогов в отношении блогера и ее мужа. Однако ведомство на тот момент отказалось закрыть дело об отмывании средств. 15 января председатель СК России Александр Бастрыкин уточнил, что дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку Чекалины признали вину и в полном объеме возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024