В апреле Киев получил лишь $1,6 млрд международной помощи, что более чем в пять раз меньше, чем в марте, — тогда поступило $9,3 млрд. Полученная помощь меньше суммы, которой Национальному банку Украины (НБК) пришлось потратить на поддержание стабильности гривны, говорится в отчете регулятора.

Так, по итогам апреля общий размер золотовалютных резервов (ЗВР) нацбанка страны сократился на 3,1%, и достиг $42,4 млрд. Размер чистых ЗВР упал на 4,1% — с $31,8 млрд до $30,5 млрд.

Также отмечается, что в апреле НБУ удалось привлечь еще $46,6 млн благодаря размещению валютных облигаций внутреннего госзайма. При этом расходы на поддерживание стабильности гривны составили $2,3 млрд, а по госдолгу пришлось выплатить $884,5 млн.

Таким образом, регулятор вернулся к тенденции начала текущего года. В январе общие валютные резервы НБУ уменьшились на 4,9% (до $38,5 млрд), в феврале — еще на 3,8% (до $37,1 млрд).

Ранее, 4 мая, газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники сообщала, что частные держатели облигаций Украины хотят добиться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. В число кредиторов входят компании BlackRock и Pimco. Держатели ценных бумаг считают, что Киев мог бы возобновить выплаты до $500 млн в год в виде процентных платежей в обмен на списание части задолженности.

Комментируя это, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков рассказал «Известиями», что данная ситуация может обернуться очень тяжелыми последствиями для Киева. По его словам, крупнейшие инвестиционные компании озаботились возвратом долгов, потому что понимают, что Украина — неплатежеспособный экономический агент.

До этого, 22 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что западная поддержка не поможет киевскому режиму. Кроме того, за многомиллиардные долги придется расплачиваться обычным гражданам страны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине