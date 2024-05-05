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Экономист предрек дефолт на Украине из-за требований выплат по госдолгу

Экономист Чирков: дефолт на Украине начинает выглядеть всё более реальным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Кредиторы требуют от Украины выплат по государственному долгу, эта ситуация неминуемо приведет страну к дефолту. Таким мнением с «Известиями» 5 мая поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков.

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что частные держатели облигаций Украины хотят добиваться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. В число кредиторов входят компании BlackRock и Pimco, на долю которых приходится примерно одна пятая непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Держатели ценных бумаг считают, что Киев мог бы возобновить выплаты до $500 млн в год в виде процентных платежей в обмен на списание части задолженности.

«Для Украины ситуация с тем, что кредиторы начинают требовать возврата долгов и уплаты процентов, грозит очень тяжелыми последствиями, то есть по большому счету дефолт на Украине начинает выглядеть всё более и более реальным», — отметил экономист.

Чирков назвал ситуацию с дефолтом неминуемой. По его словам, он может наступить в момент, когда размеры западной помощи не позволят продолжать конфликт с Россией, восстанавливать инфраструктуру, обслуживать свои долги. Он оценил, что только для военных целей Украине нужно $7 млрд ежемесячно.

По его словам, большинство зарубежных инвестиционных компаний и так понимает, что Украина не платежеспособна, но в обмен на списание части долгов, которые требует Киев, нужно получить хотя бы какую-то часть денег.

«Мы понимаем, что Украина без внешней поддержки, думаю, просто объявит дефолт фактически немедленно, учитывая, что реальный ВВП Украины отличается от того, что присутствует сейчас в украинской прессе», — рассказал Чирков.

Экономист также выразил уверенность в том, что в ближайшие месяцы даже согласованная помощь для Украины будет направлена на возврат долгов страны, то есть она будет уходить ведущим западным компаниям-инвесторам.

Полгода выдалось: американская помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя
Как $61 млрд повлияют на ход конфликта и ждать ли аналогичных шагов от ЕС

Ранее, 3 мая, газета The New York Times со ссылкой на западных чиновников сообщила, что союзники Украины при новых поставках оружия могут столкнуться с логистическими препятствиями, а время играет против Киева.

До этого, 22 апреля, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что средства, выделенные США на военную помощь Киеву, не изменят положения Украины на поле боя. По его словам, подобный сценарий можно было наблюдать в 2023 году, когда Вашингтон выделил Киеву $23 млрд, которые оказались выброшенными на ветер деньгами из-за абсолютно провального контрнаступления. О том же говорил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля. Он заявил, что ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, западные поставки не смогут изменить ситуацию.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на $61 млрд, голосование прошло 311 голосами за и 112 против. 24 апреля Джо Байден подписал утвержденный ранее конгрессом пакет законов об оказании помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Киеву.

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