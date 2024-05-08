Артист Аскаров рассказал о своем состоянии после госпитализации

Российский актер и телеведущий Юрий Аскаров остается в больнице, пока врачи разбираются в причинах его состояния. Об этом 8 мая он рассказал «Известиям».

Аскаров рассказал, что его госпитализировали 7 мая вечером, когда у него появились сложности при дыхании, а также поднялась температура.

«Сделали КТ (компьютерную томографию. — Ред.), пока ждем результатов. Пока не вынесли вердикт никакой», — сообщил Аскаров из больницы.

Он уточнил, что лежит под капельницей, проходит курс приема антибиотиков. В данный момент врачи пытаются найти причину состояния, рассказал артист.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о госпитализации Аскарова. Сообщалось, что вечером 7 мая он обнаружил у себя симптомы ОРВИ и на следующее утро решил обратиться к врачам.

Юрий Аскаров — эстрадный артист, актер театра и кино, юморист, пародист и телеведущий. После окончания театрального института ГИТИС стал ведущим концертов, благодаря этому обрел популярность в России, Франции, Германии, Австрии и США. Вел концерты итальянских певцов Тото Кутуньо и Адриано Челентано, американской актрисы Деми Мур и других знаменитостей. На сегодняшний день Аскаров один из самых востребованных артистов РФ.