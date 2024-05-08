Источник сообщил о госпитализации актера Юрия Аскарова

Российский актер и телеведущий Юрий Аскаров обратился в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия. Об этом 8 мая сообщил источник «Известий».

47-летний артист почувствовал себя плохо вечером 7 мая. Он обнаружил у себя симптомы ОРВИ и на следующее утро решил обратиться к врачам. Сейчас ему проводят полный комплекс обследования.

Юрий Аскаров — эстрадный артист, актер театра и кино, юморист, пародист и телеведущий. После окончания театрального института ГИТИС стал ведущим концертов, благодаря этому обрел популярность в России, Франции, Германии, Австрии и США. Вел концерты итальянских певцов Тото Кутуньо и Адриано Челентано, американской актрисы Деми Мур и других знаменитостей. На сегодняшний день Аскаров один из самых востребованных артистов РФ.

Ранее, 3 мая, в Сети появилась информация о том, что актер Леонид Ярмольник и его супруга находятся под наблюдением врачей. Говорилось, что у актера обнаружили воспаление гайморовых пазух. Однако сам артист опроверг сообщение о том, что у него и его жены Оксаны появились проблемы со здоровьем.