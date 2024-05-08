СМИ узнали о недовольстве лидерами ЕС деятельностью главы Еврокомиссии

Лидеры Евросоюза (ЕС) недовольны результатами работы Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом 8 мая пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

По информации издания, фон дер Ляйен, которая будет переизбираться на пост главы ЕК в июне этого года, теряет поддержку даже среди тех руководителей европейских стран, которые ранее выступали за ее кандидатуру и одобряли ее решения. По информации издания, в 2019 году ее кандидатуру особенно поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон, однако и он теперь подвергает решения фон дер Ляйен критике.

В основном главу ЕК осуждают за зацикленность на климатической политике, в частности на зеленом курсе. Этот комплекс мер был разработан с целью привлечь субсидии и помочь ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году, однако эта политика привела к снижению доходов европейских аграриев, а также к ослаблению европейской экономики.

Помимо этого, ряд европейских лидеров обвиняют фон дер Ляйен в кумовстве и отсутствии политической прозрачности.

Ранее, 27 апреля, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявил, что Урсула фон дер Ляйен не приблизила ЕС к решению важнейших проблем, которые стоят перед ним. Он обвинил фон дер Ляйен в том, что ее политика далека от потребностей рынка и заявил, что глава ЕК ничего не делала для улучшения обороноспособности Европы.

В начале марта Европейская народная партия выдвинула фон дер Ляйен кандидатом на пост председателя ЕК на второй срок. Ее кандидатуру поддержали 400 участников съезда партии, против выступили 89. Очередные выборы в Европарламент пройдут 6–9 июня 2024 года.

При этом 1 апреля в Бельгии в отношении фон дер Ляйен возбудили уголовное дело. В 2023 году представитель местной консалтинговой фирмы Фредерик Балдан подал против главы ЕК заявление, и правоохранители начали расследование ее деятельности. Балдан обвинил фон дер Ляйен в коррупции из-за ее переговоров в виде частной переписки с гендиректором фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для всего Евросоюза. После этого политик заключила с компанией договоры на общую сумму от €35 млрд до €72 млрд.

Европарламентарий Гуннар Бек 27 апреля выразил в беседе с «Известиями» мнение, что фон дер Ляйен избежит наказания по этому делу, а расследование ведется лишь для видимости, чтобы успокоить недовольную работой главы ЕК общественность. При этом достаточно серьезные доказательства вины фон дер Ляйен на самом деле существуют.

Урсула фон дер Ляйен занимает свой пост с 2019 года, ее полномочия истекают в текущем году. В январе СМИ сообщали о ее намерении баллотироваться на второй срок. Однако не все западные лидеры встретили эту идею с удовольствием. Например, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что правительство страны хотело бы завершения полномочий фон дер Ляйен на посту главы ЕК. По его словам, это избавило бы ЕС от решений, которые ведут лишь к ухудшению ситуации в странах сообщества.