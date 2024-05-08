На параде Победы в Новосибирске пролетит истребитель И-16 времен ВОВ

Советский боевой истребитель И-16, принимавший участие в боях Великой Отечественной войны (ВОВ), пролетит над Новосибирском во время парада Победы. Об этом 8 мая сообщили в Сибирском НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина.

«Единственный в России советский боевой истребитель И-16, участвовавший в боях Великой Отечественной войны и восстановленный к 79-й годовщине Победы, поднялся в небо и примет участие в параде 9 мая в Новосибирске», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте научного института.

Уточняется, что пилотировал И-16 заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Барсук.

Ранее в этот день военные Вооруженных сил (ВС) РФ поздравили с предстоящим Днем Победы ветерана ВОВ, участника парада Победы 1945 года на Красной площади и испытателя полигона Капустин Яр Александра Колотушкина.

Александр Колотушкин прибыл на полигон Капустин Яр в 1949 году. Фронтовик участвовал в испытаниях ракетного вооружения и техники, был командиром радиотехнического подразделения, служил в телеметрическом центре.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.