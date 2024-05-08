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Военные ВС РФ поздравили с предстоящим Днем Победы участника Парада 1945 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года на Красной площади, испытателя полигона Капустин Яр Александра Ивановича Колотушкина поздравили с наступающим Днем Победы военнослужащие подразделения полигона, в котором он проходил службу. Об этом 8 мая сообщили в Минобороны.

Для ветерана военнослужащие Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России Капустин Яр устроили торжественный парад прямо у его дома. Солист военного оркестра исполнил любимую песню ветерана «Смуглянка», это стало трогательным подарком для Александра Ивановича. Затем специально для ветерана был проведен торжественный парад под аккомпанемент военного оркестра.

Ветеран поблагодарил военнослужащих за поздравление и выразил пожелание посетить место своей службы через несколько дней, когда пройдут праздничные мероприятия по случаю Дня образования полигона Капустин Яр. Фронтовик сказал, что очень тронут таким вниманием со стороны воинов-ракетчиков.

Ветеран поделился своими впечатлениями от Парада Победы 24 июня 1945 года. Тогда совсем юный Александр Колотушкин участвовал в торжественном прохождении военной техники в качестве члена экипажа одной из машин. Александр Иванович Колотушкин прибыл на полигон Капустин Яр в 1949 году. Фронтовик участвовал в испытаниях ракетного вооружения и техники, был командиром радиотехнического подразделения, служил в телеметрическом центре. Закончил службу в звании полковника, после чего переехал в город-герой Волгоград.

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Ранее, 7 мая, военнослужащие главного гарнизона Ракетных войск стратегического назначения и артисты командования поздравили ветерана Великой Отечественной войны Василия Георгиевича Фоменко персональным концертом.

4 мая военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск с юнармейцами поздравили с наступающим Днем Победы проживающего в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) ветерана Великой Отечественной войны — Василия Никифоровича Попова.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

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