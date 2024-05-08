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Индейцы навахо в США выступили против перевозок урановой руды через резервации

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Фото: Global Look Press/DanitaDelimont.com/Luc Novovitch
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В США индейцы навахо выступили против перевозок урановой руды из штата Аризона в Юту через их резервации. Об этом сообщает портал Utah News Dispatch.

Как уточняется, в начале мая глава народа навахо Буу Нигрен подписал резолюцию, в которой просил президента США Джо Байдена использовать свои исполнительные полномочия, чтобы помешать компании транспортировать радиоактивную руду через резервацию.

«Наши люди, земля и вода навахо очень дороги нам, и мы непоколебимы в своей позиции против урана <...> Эта резолюция является прямым результатом сотрудничества наших законодательных и исполнительных органов власти. Вместе мы посылаем мощный сигнал Вашингтону», — заявил Нигрен.

Он также подчеркнул, что транспортировка радиоактивного вещества создает угрозу экологических проблем, в том числе загрязнения воды, и прямой риск здоровью местных жителей и домашнего скота. При этом закон, запрещающий транспортировку урана в пределах резервации, был принят навахо еще в 2012 году, однако он не распространяется на автомагистрали государственного значения.

Отмечается, что резолюцию народа уже подписали спикер навахо Кристалин Керли и вице-председатель комитета по ресурсам и развитию Кейси Аллен Джонсон.

В свою очередь, в компании — производителе урана Energy Fuels, которая планирует перевозку руды, ответили, что готовы сотрудничать с народом навахо, и подчеркнули высокий уровень безопасности транспортировок. Как сообщил старший вице-президент по маркетингу и корпоративному развитию компании Кертис Мур, с 2007 по 2015 год Energy Fuels перевезла по тем же дорогам около 300 тыс. т урановой руды, и никаких инцидентов не случалось.

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Ранее, 11 декабря 2023-го, палата представителей конгресса США одобрила законопроект об установлении запрета на импорт низкообогащенного российского урана, затем, 1 мая текущего года — в сенате. Теперь его должен подписать и Байден. Так, импорт в США будет запрещен через 90 дней после вступления в силу, но допускает временные отступления от запрета вплоть до января 2028 года.

На фоне этих событий по крайней мере пять американских производителей уранового топлива приняли решение заново открыть шахты по добыче урана в Вайоминге, Техасе, Аризоне и Юте, передавало агентство Bloomberg.

При этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» 3 мая указал на то, что США наращивают собственное производство. В стране есть техническая база для таких производств, просто в период глобализации американские власти от этого отказались, потому что считали, что экономичнее покупать на стороне, отметил Митрахович.

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