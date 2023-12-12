Аналитик объяснил последствия запрета на импорт российского урана в США

Запрет на импорт российского урана в США может ударить по американской атомной энергетике, привести к дефициту и еще большему росту цен на уран для АЭС и на электроэнергию для потребителей. Об этом рассказал «Известиям» 12 декабря аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

Ранее, 11 декабря, палата представителей конгресса США одобрила законопроект об установлении запрета на импорт низкообогащенного российского урана. Предполагается, что ограничения могут действовать вплоть до 2040 года.

«Законодатели США оставили лазейку, оговорив исключение на случай, если вследствие запрета урана его не будет хватать для нужд собственной энергетики», — обратил внимание Калачев.

Эксперт уточнил, что рынок США самый большой по числу действующих атомных энергоблоков — их более 90. В Китае их пока менее 60, и на китайском рынке Россия уже в какой-то степени присутствует. Кроме того, Евросоюз рассматривает свои ограничения на импорт российского урана, хотя до принятия такого решения там еще очень далеко, добавил аналитик.

«Вряд ли принятые [в США] ограничения сразу заработают в полную силу. США сейчас очень зависят от импорта обогащенного урана. На российский уран действовала квота — не более 20% импорта», — отметил Калачев.

Он напомнил, что в 2022 году доля России в американском импорте урана сократилась до 12%, но в этом году США почти удвоили закупки.

«Видимо, создавали запасы перед введением ограничений. Когда-то собственное производство в США обеспечивало около половины потребностей, но со времени окончания «холодной войны» его доля сократилась до 5%, поскольку закупать обогащенный уран для США было дешевле, чем его добывать и обогащать», — объяснил эксперт.

Аналитик отметил, что в последние годы американские производители лоббировали ограничение экспорта и поддержку собственной отрасли, которая работала с неполной загрузкой.

«Запрет на импорт российского урана ударит по американской атомной энергетике, он приведет к дефициту и еще большему росту цен на уран для АЭС и на электроэнергию для потребителей. С другой стороны, и дефицит, и высокие цены, и поддержка правительства придадут импульс развитию собственной отрасли производства уранового топлива в США», — заключил Калачев.

8 декабря аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что у России есть очень высокие перспективы в сфере экспорта урана, так как она обеспечивает им почти половину всех реакторов в мире. Он выразил мнение, что мировой спрос на уран продолжит рост, так как переход на зеленую энергетику выгоднее осуществлять через увеличение количества АЭС для компенсации генерации мощностей на ТЭС, количество которых необходимо сокращать.