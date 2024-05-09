Ветеран ВОВ Кондырев рассказал о штурме Рейхстага

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев в среду, 8 мая, рассказал «Известиям», как штурмовал Рейхстаг в 1945 году.

До начала войны и в первые ее дни Кондырев жил на Урале, в Нижнем Тагиле, где учился в школе.

В начале войны юноше было всего 16 лет. После окончания девятого класса он поступил в Киевский медицинский институт, а затем перевелся в Свердловский мединститут. В 1943 году его вызвали в военкомат, где выдали направление в Минометное артиллерийское училище в Миассе Челябинской области. После окончания училища в 1944 году ему присвоили звание младшего лейтенанта и призвали на фронт.

«Зачислили командиром огневого взвода гвардейцев минометных частей. 92-й гвардейский минометный полк», — сказал он.

По его словам, больше всего запомнилось во время войны наступление Советской армии и сопротивление немцев.

«Ужас, конечно. Стрельба с обеих сторон. Я стрелял, ну, скажем, батарея стреляла. <...> Если не попал — хана. <...> Если удачно попал, то дадут правительственные награды. Я получил орден Отечественной войны», — отметил он.

Ветеран рассказал, как во время взятия Берлина попал по зданию Рейхстага в рамках боевой операции. За это Кондырев получил награду и благодарность.

Кондырев вспоминает, что тогда всего было запущено два залпа по 64 снаряда каждый. 2 мая 1945 года гарнизон Берлина сложил оружие.

До этого, 7 мая, ветеран ВОВ из Казахстана Григорий Степенко рассказал, как прошел половину Европы, всё это время ел из одного котелка с сослуживцами, освобождал деревни на Украине и в Белоруссии. Он отметил, что изначально не был обучен военному делу, ему было сложно даже защищаться, не говоря уже об обезвреживании противника.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.