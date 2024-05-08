Средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась

Средняя цена подержанного легкового автомобиля в апреле 2024 года составила 1,57 млн рублей. Об этом 8 мая сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По отношению к марту автомобили с пробегом стали дешевле на 1,6%, или 26 тыс. рублей. Средняя цена падает уже второй месяц подряд, в марте она снизилась на 1%, заметили аналитики.

Впрочем, по сравнению с апрелем 2023 года средняя цена машины на «вторичке» увеличилась на 10,8%, или на 154 тыс. рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что по итогам апреля 2024 года самой продаваемой моделью на вторичном авторынке России стала Hyundai Solaris, в тройку также вошли Kia Rio и Lada Vesta. Наиболее популярной маркой стала Kia, на ее долю пришлось 13,4% от всех продаж.

Накануне глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что автомобили Lada в мае подорожают, но рост цен составит менее 3%. Индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые Granta и Vesta.