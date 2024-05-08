Названы самые популярные у россиян подержанные авто в апреле

По итогам апреля 2024 года самой продаваемой моделью на вторичном авторынке России стала Hyundai Solaris, в тройку также вошли Kia Rio и Lada Vesta. Об этом рассказали эксперты автомобильной системы Pango Cars, передает «Российская газета» 8 мая.

Наиболее популярной маркой стала Kia, на ее долю пришлось 13,4% от всех продаж. Следом расположились Lada (12,6%), Hyundai (12%), Renault (6,3%) и Nissan (6%).

Самый высокий спрос на «вторичке» был на автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей (32,6% рынка). Четверть автолюбителей приобретали машины по цене от 1 млн до 1,5 млн рублей (25,4%), еще 14,6% — до 500 тыс. рублей. Как и в марте, на рынке подержанных машин россияне чаще всего приобретали автомобили сегмента SUV (35,1%)

По словам аналитиков, из-за возможной индексацией ставки утильсбора на легковые автомобили летом ожидается кратковременное повышение спроса на новые машины. Спустя два-три месяца фокус покупателей сместится на вторичный авторынок, считают они.

6 мая сообщалось, что по итогам апреля в Россию было ввезено 57,8 тыс. автомобилей, что на 34% меньше, чем в марте. Этот показатель стал минимальным за последние десять месяцев, более низкий результат был зафиксирован в июне 2023 года.

3 мая стало известно, что в марте 2024 года владивостокские таможенники оформили 21 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования. Это сопоставимо с показателями досанкционного периода, рассказали представители Владивостокской таможни.