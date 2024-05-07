АвтоВАЗ рассказал, на сколько подорожают автомобили Lada в мае

Автомобили Lada в мае подорожают, но рост цен составит менее 3%. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, передает ТАСС 7 мая.

«Действительно, мы держали эту планку полгода с момента предыдущего повышения в начале ноября. За этот период накопленная инфляция составила порядка 7%. Но тем не менее индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры», — сказал Соколов.

При этом индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые Granta и Vesta. Тем не менее, в зависимости от сложности сборки, санкционных рисков и их преодоления у некоторых моделей индексация будет чуть выше, поделился топ-менеджер.

По итогам мая АвтоВАЗ намерен продать более 40 тыс. автомобилей, рассказал глава компании. Это в 1,7 раза больше, чем в мае 2023 года (23,9 тыс. автомобилей), но на 12% меньше результата за апрель 2024 года.

О том, что АвтоВАЗ может принять решение о повышении цен на автомобили Lada в ближайшее время, Соколов рассказывал 25 апреля. Как уточнил топ-менеджер, рост цен будет меньше инфляции. По оценкам дилеров, автомобили Lada Vesta могут подорожать в мае на 30–50 тыс. рублей.