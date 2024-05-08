Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Красноярске произошел пожар в двух частных домах на площади 1 тыс. кв. м
Мир
Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии
Спорт
МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады
Мир
Захарова указала на осуждение РФ решения Берлина о запрете символики ВОВ
Происшествия
Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых граждан Белоруссии
Пресс-релизы
Парад Победы на Красной площади 9 Мая на уличных экранах увидят более 50 млн раз
Мир
СМИ сообщили о возможных санкциях ЕС в отношении Стивена Сигала
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Кисловка и Новокалиново
Авто
Средняя цена автомобиля с пробегом в России снизилась
Мир
В Италии загорелся завод компании Alpitronic по производству зарядных станций
Мир
Президент Кубы назвал свой визит в Москву вехой в отношениях двух стран
Недвижимость
В Москве и Дубае сравнялись объемы строительства жилых небоскребов
Армия
На параде Победы в Новосибирске пролетит истребитель И-16 времен ВОВ
Армия
ВКС России получили вторую в 2024 году партию истребителей Су-35С
Мир
Соглашение о свободной торговле между КНР и Сербией заработает с июля
Мир
Израиль вновь открыл КПП «Керем-Шалом» для доставки гуманитарной помощи
Мир
Член конгресса США призвала МУС выдать ордер на арест Нетаньяху
Сюжет:

Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии

0
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии с Днем Победы. Об этом 8 мая сообщается на сайте Кремля.

«По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению общую историю стран. Он призвал бережно хранить и передавать следующим поколениям традиции дружбы и взаимовыручки, благодаря которым отцы и деды смогли выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что закаленные в годы войны узы братской дружбы останутся основой для развития отношений между народами государств.

Лаконичный аргумент: что можно будет увидеть на параде 9 Мая
Второй год подряд для участия в торжественной церемонии не привлекают технику, задействованную в зоне СВО

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В военном параде на Красной площади будет участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». По Красной площади пройдут участники специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ назвал День Победы священным праздником для всех граждан России.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024