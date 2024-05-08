Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Абхазии и Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии с Днем Победы. Об этом 8 мая сообщается на сайте Кремля.

«По случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне президент Российской Федерации Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил важность пресечения любых попыток исказить или предать забвению общую историю стран. Он призвал бережно хранить и передавать следующим поколениям традиции дружбы и взаимовыручки, благодаря которым отцы и деды смогли выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что закаленные в годы войны узы братской дружбы останутся основой для развития отношений между народами государств.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Затем Путин вместе с ними примет участие в возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а в Кремле состоится прием для глав делегаций.

В военном параде на Красной площади будет участвовать более 9 тыс. человек, свыше 70 единиц техники и две авиационные группы — «Русские витязи» и «Стрижи». По Красной площади пройдут участники специальной военной операции по защите Донбасса.

Путин на встрече с членами Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ назвал День Победы священным праздником для всех граждан России.

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В январе 1945 года армия СССР начала наступление на Берлин. По итогам боевых действий в 00:43 мск 9 мая главнокомандующими был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что послужило окончанием Великой Отечественной войны.