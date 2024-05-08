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Спецслужба Грузии: добровольцы с Украины хотят устроить провокации на митингах

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Организаторы акций протестов в Тбилиси против закона об иностранных агентах готовят провокации с привлечением грузинских добровольцев, которые участвуют в проведении специальной военной операции (СВО) на стороне Украины. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в службе госбезопасности (СГБ) Грузии.

Отмечается, что группа лиц намеревается утроить митинги в Тбилиси, их целью является «развитие деструктивных и насильственных сценариев» и захватить власть.

«В указанных преступных планах участвуют граждане Грузии, находящиеся за рубежом, в частности определенная часть грузин, воюющих на Украине», — приводит портал Ambebi.Ge заявление ведомства.

В службе госбезопасности подчеркнули, что участники митингов хотят парализовать транспортные узлы, забаррикадировать и заблокировать административные здания города. Сами организаторы акций получают денежные средства из-за рубежа в виде криптовалюты. В СГБ уточнили, что эти координаторы делают все, чтобы скрыть свое зарубежное финансирование.

Ведомство призвало участков акций не поддаваться на провокации, оно предупредило организаторов, что реакция правоохранительных органов страны на какие-либо правонарушения будет незамедлительной.

Подвержены влиянию: в Грузии оппозицию и власти рассорил законопроект об иноагентах
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Парламент Грузии 1 мая большинством голосов одобрил законопроект об иноагентах во втором чтении. На заседании между депутатами парламентского большинства и оппозицией произошла драка.

После, в ночь на 2 мая, в Тбилиси началась акция протеста против принятого законопроекта «об иностранном влиянии». Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин с места событий рассказал, что протестующие во время нового митинга подожгли баррикады. На следующий день полиция начала задерживать перекрывших дорогу в Тбилиси протестующих.

Экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе заявил 3 мая «Известиям», что действия протестующих скоординированы различными неправительственными организациями и оппозиционными силами, у которых есть возможность транслировать свои взгляды через ТВ. По его словам, неправительственные организации, «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и примкнувшие к ним владеют телевидением, и они всегда готовы вывести от 5 тыс. до 15 тыс. человек.

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