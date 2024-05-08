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FAW попала в пятерку лидеров на рынке электрокаров в России

«Автостат»: продажи электрокаров в России выросли в 2,6 раза в апреле
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Фото: TASS/Wang Gang/China News Service/VCG
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По итогам апреля текущего года в России было реализовано 2237 электромобилей в возрасте до трех лет, что в 2,6 раза больше, чем в том же месяце прошлого года. В пятерку лидеров попала FAW, чьи электрокары не представлены официально на рынке РФ. Об этом 8 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной маркой оказался китайский Zeekr — в апреле на нее пришлось треть об объемы рынка в сегменте, продажи составили 746 единиц. Бренд FAW стал вторым с результатом 330 проданных электрокаров. Примечательно, что прежде FAW не попадала даже в десятку, отметили аналитики.

Третье место в рейтинге занял отечественный бренд Evolute, апрельский результат которого составил 203 единицы. Пятерку дополнили Volkswagen и Tesla (134 и 129 шт. соответственно). Среди перечисленных брендов официально поставляет электрокары на рынок России только Evolute.

Всего за четыре месяца 2024 года объем реализации новых электрокаров в РФ составил 8126 единиц (в 3,3 раза больше, чем в январе — апреле 2023 года).

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Ранее в этот день сообщалось, что по итогам апреля 2024 года самой продаваемой моделью на вторичном авторынке России стала Hyundai Solaris, в тройку также вошли Kia Rio и Lada Vesta. Наиболее популярной маркой стала Kia, на ее долю пришлось 13,4% от всех продаж.

6 мая сообщалось, что в России начнутся продажи автомобилей Haval с гибридными силовыми установками. Кроме того, до конца текущего года под маркой Wey будет представлена модель 07, которая станет конкурентом популярной у россиян модели Lixang L9 (ее ввозят в страну серые дилеры).

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