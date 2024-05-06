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Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России начнутся продажи автомобилей Haval с гибридными силовыми установками. Об этом в ходе интервью рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев, передает «Газета.Ru» 6 мая.

«Эти технологии останутся не только в Tank, как во флагмане внедорожников, они будут представлены и в моделях Haval. Просто это случится чуть позднее. Мы готовим дилерскую сеть к тому, что гибриды будут продаваться и под маркой Haval», — сказал Акифьев.

Также топ-менеджер рассказал, что до конца текущего года под маркой Wey, которая тоже входит в концерн Great Wall, в России будет представлено еще две модели. Одна из них, Wey 07, станет конкурентом популярной у россиян модели Lixang L9, которую ввозят в страну серые дилеры. В феврале на рынок России вышла первая модель бренда, кроссовер Wey 05. Цена базовой версии модели составляет 6,5 млн рублей.

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Ранее в этот день стало известно, что в апреле текущего года кроссовер Belgee X50, который построен на базе китайского Geely Coolray и выпускается в Белоруссии, впервые вошел в десятку самых продаваемых моделей сегмента SUV на российском рынке.

25 апреля стало известно, что в мае кроссовер Haval H3 выйдет на рынок России с двумя типами привода и в трех комплектациях. Базовая стоимость автомобиля с передним приводом составит 2,6 млн рублей, полноприводной версии — 3,1 млн рублей.

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