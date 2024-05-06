Белорусское авто впервые вошло в десятку самых продаваемых SUV в РФ

В апреле текущего года кроссовер Belgee X50, который построен на базе китайского Geely Coolray и выпускается в Белоруссии, впервые вошел в десятку самых продаваемых моделей сегмента SUV на российском рынке. Об этом 6 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи Belgee X50 в апреле составили 3 тыс. ед., модель заняла девятое место, опередив оригинальный Geely Coolray (2,1 тыс. ед.).

Бестселлером в сегменте SUV стал кроссовер Haval Jolion, чьи продажи увеличились на 73,2% и составили 6112 автомобилей. В первую тройку также попали отечественные внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend (5 тыс. и 4.5 тыс. ед. соответственно). Следом расположились Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4 Pro, а также Omoda C5, Geely Monjaro и Haval M6.

6 мая «Автостат» сообщал, что по итогам апреля в России было реализовано 137 тыс. новых легковых машин, что на 81,2% больше, чем в том же месяце 2023 года. За первые четыре месяца продажи составили 467,7 тыс. ед. (на 89,4% больше, чем в январе—апреле 2023-го).

3 мая стало известно, что в марте 2024 года владивостокские таможенники оформили 21 тыс. автомобилей, ввезенных физлицами для личного пользования. Это сопоставимо с показателями досанкционного периода, рассказали представители Владивостокской таможни.