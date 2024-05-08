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Politico узнала о давлении на журналистов-расследователей на Украине

Politico: на Украине оказывается жесткое давление на журналистов-расследователей
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинские журналисты, которые занимаются антикоррупционными расследованиями, сталкиваются с растущим давлением и запугиваниями, несмотря на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости давления на работников СМИ. Об этом 8 мая пишет Politico.

Журналист Юрий Николов, ранее написавший статью о коррупции в министерстве обороны Украины и о закупках продовольствия по завышенным ценам, рассказал изданию, что его расследовательская деятельность всегда была трудной и рискованной, однако сейчас, по его словам, журналистам «приходится еще хуже».

Так, во многих проправительственных Telegram-каналах украинских репортеров называют российскими агентами, уклонистами от призыва и врагами Украины. Данные каналы очень близки к офису президента страны, который в январе назвал давление на журналистов недопустимым, отметил Николов.

«Они используют различные тактики запугивания, чтобы помешать репортерам, а потом, конечно, всегда могут пригрозить отправить вас на передовую», — добавил он.

Николов также рассказал, что его знакомого журналиста перевели в боевую часть, и он мог быть отправлен в Авдеевку, потому что его материалы «не понравились власть имущим».

«Мы не предавали это огласке, потому что, если бы мы это сделали, его бы обязательно туда отправили», — рассказал Николов.

Хотя уровень коррупции на Украине, возможно, идет на спад, это «далеко не конец», считает журналист. По его словам, замешанные в скандале с закупками в минобороны страны чиновники всё еще находятся в бюрократическом аппарате министерства.

«Цены, возможно, и снизились, но мафия не вытеснена и выжидает своего часа», — подчеркнул Николов.

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Николов в прошлом году написал статью о коррупции на военных закупках в стране. В начале сентября 2023 года действующего на то время украинского министра обороны Алексея Резникова, который, как отметил журналист, просил Службу безопасности Украины открыть дело по подрыву обороноспособности за данную статью, отправили в отставку. Тогда автор немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш сообщил, что ключевым фактором, повлиявшим на отставку, стали скандалы с закупкой по завышенным ценам униформы у турецкой компании и продовольствия для военнослужащих.

В начале текущего года Николов рассказал об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны. Неизвестные стали «ломиться в дверь» к журналисту и кричать, чтобы он шел служить, сообщил он.

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