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Украинский журналист заявил об угрозах после статьи о коррупции в минобороны

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Фото: соцсети
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Украинский журналист, основатель проекта «Наши деньги» Юрий Николов в понедельник, 15 января, рассказал об угрозах в свой адрес после статьи о коррупции в минобороны.

«Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома <…> только испугали мою старую маму, которая после онкологии живет со мной, потому что больше не с кем: второй сын в Авдеевке, взрослый внук — на купянском направлении», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Журналист отметил, что не знает, кто мог совершить подобное. По предположению Николова, дело связано со статьей, опубликованной год назад. Министр обороны Украины Алексей Резников просил СБУ открыть дело по подрыву обороноспособности за статью Николова о коррупции на военных закупках, добавил он.

«В конце концов Резникова уволили, а меня не посадили. Но, как я вижу, кто-то решил изменить этот расклад», — предположил обозреватель.

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В начале сентября 2023 года Резникова отправили в отставку с поста министра обороны Украины из-за коррупционных скандалов, связанных с армией страны. Автор немецкого журнала Der Spiegel Кристиан Эш уточнил, что ключевым событием стала закупка по завышенным ценам униформы у турецкой компании и продовольствия для военнослужащих.

4 сентября Резников заявил в интервью, что один день военного конфликта обходится Украине в $100 млн. При этом из сборов волонтерских фондов с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день на финансирование боевых действий пошло только 3%, добавил он.

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