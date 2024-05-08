В Ленобласти неизвестные обстреляли мемориал «Скорбящий матрос»

На мемориале «Скорбящий матрос» в Ленинградской области обнаружены пулевые отверстия. По словам источника «Известий», повреждения заметили 3 мая.

Жители поселка Апраксин позже сообщили об акте вандализма в полицию. Проводится проверка.

Данный мемориал был установлен в Апраксине в 1980-х годах по инициативе ветеранов 73-й бригады морской пехоты. Он увековечивает память бойцов, воевавших в тех местах в годы Великой Отечественной войны.

Ранее, 4 мая, сообщалось, что неизвестный повредил мемориал «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества»).