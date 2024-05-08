Эксперт дал советы при недоборе баллов на ЕГЭ

Специалист в области профориентации, карьерной навигации и аналитики рынка труда Виталий Алтухов рассказал, что делать, если произошел недобор баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 7 мая, специалист призвал не зацикливаться на идее «поступить только в вуз Х на факультет Y». По его словам, для будущей успешной карьеры имеет значение не специальность, а качество самого вуза — чем оно выше, тем более ценные знания получат студенты. Таким образом, можно выбрать направления в том же вузе, но с более низким конкурсом. Как отметил Алтухов, во многие профессии можно попасть разными путями. В частности, можно попробовать перевестись на нужный факультет во время учебы. Также эксперт призвал рассмотреть для себя более широкий список направлений и даже предметов для ЕГЭ.

Помимо этого, Алтухов посоветовал поискать смежные специальности, если нет уверенности, что удастся пройти по конкурсу. Также нелишним будет развивать карьерную грамотность, которая поможет увидеть намного больше путей для достижения поставленной цели.

Эксперт добавил, что сильным фактором стресса при сдаче ЕГЭ является цель поступить в «идеальное место» именно в этом году. Это способствует формированию у выпускника мнения, что это единственный шанс в жизни. На самом деле можно попробовать сдать экзамен через год, с пониманием своих сил и большим запасом времени на подготовку. Алтухов напомнил, что с этого года можно пересдавать ЕГЭ в случае, если не устраивают полученные с первой попытки результаты.

Также 7 мая психолог Василиса Аверьянова рассказала, как успокоить нервы перед сдачей ЕГЭ. По ее словам, важно научиться держать себя в руках и обрести психологическую устойчивость. Она посоветовала «заземлиться»: сосредоточиться на зрительных образах, например, окружающих предметов, выделить четыре звука, сконцентрироваться на запахах, вкусах, а также придумать себе тактильное ощущение. По словам специалиста, этот способ поможет отбросить волнение и панические мысли и ощутить уверенность, сообщает сайт kp.ru. Также важно отдохнуть накануне экзамена.

В этот же день руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова рассказала, как избежать лишнего стресса перед ЕГЭ. В частности, перед экзаменом важно разработать четкий график подготовки к экзамену за четыре, три, две и одну неделю соответственно. В него должны быть включены время для изучения теоретического материала, повторения, решения вариантов и отдыха соответственно.

6 мая врач-терапевт Тимур Асанов рассказал, какие продукты в рационе поспособствуют успешной сдаче ЕГЭ. К таковым он отнес продукты, обогащенные витаминами, микроэлементами и фитонутриентами, такие как сыр, творог, натуральный йогурт, черный шоколад и фрукты, отмечает 360.ru. Врач также призвал исключить газировку, фастфуд и чипсы — они могут вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и тошноту, что приведет к ухудшению концентрации внимания.

В апреле психолог Елена Строганова посоветовала родителям школьников заранее научить их дыхательным практикам, чтобы снять напряжение. Кроме того, эксперт призвала родителей помнить: если сданы не все ЕГЭ, то есть и повторные экзамены, и колледжи, пишет RT.

Также в апреле Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году. 23 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по базовой и профильной математике. 4 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию и физике, 7 и 8 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть), 11 июня — по истории, биологии и иностранным языкам (письменная часть), пишет НСН.