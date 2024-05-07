Эксперт назвала способы справиться со стрессом перед ЕГЭ

До начала ЕГЭ остается меньше месяца. Нередко стресс и волнение являются одними из главных сложностей для школьников во время сдачи экзамена. Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова 7 мая назвала «Известиям» пять способов справиться со стрессом школьнику.

Во-первых, она отметила, что перед экзаменом важно разработать четкий график подготовки к экзамену за четыре, три, две и одну неделю соответственно. График должен включать в себя время для изучения теоретического материала, повторения, решения вариантов и отдыха соответственно.

«Между предметами, по которым предстоит сдавать экзамен, важно расставить приоритеты. Например, если школьнику лучше дается литература, на нее можно тратить меньше времени и заниматься только решением вариантов. А если история получается хуже, то ей следует уделить больше времени, и не только повторять и решать варианты, но еще дополнительно изучать теорию», — посоветовала Неверова.

Также она обратила внимание на то, что умеренная физическая активность прекрасно снимает стресс и помогает лучше сконцентрироваться. Поэтому можно сходить на тренировку, сделать гимнастику или выйти на улицу с друзьями.

«Даже прогулка с собакой может значительно повысить настроение и способствовать лучшему усвоению информации. Поэтому вместо того, чтобы занимать свободное время социальными сетями с их бесконечным потоком информации, лучше встроить в свой график регулярную физическую активность», — отметила эксперт.

Немаловажную роль, по ее словам, играет правильное питание. На фоне стресса подростки нередко либо постоянно едят продукты с высоким содержанием углеводов, либо не едят вовсе. Но мозгу во время высокой интеллектуальной нагрузки особенно важно сбалансированное питание. Также она рекомендовала добавить в рацион побольше овощей и фруктов — они могут улучшить общее состояние и повысить работоспособность.

Помимо этого, эксперт посоветовала снизить уровень стресса. Очевидно, что волнение перед экзаменами может сильно влиять на моральное состояние подростка, а также на его нервную систему.

«Справиться с этим могут помочь специальные приложения, которые направлены на то, чтобы снизить уровень тревоги и стресса. Например, там могут быть приведены методы релаксации, дыхательные упражнения и медитация. Умение отвлечься, успокоиться и снова вернуть себя в рабочее состояние пригодится и на самом ЕГЭ, когда пиковое стрессовое состояние может помешать решению заданий на экзамене», — рассказала Неверова.

Также она обратила внимание на то, что очень важно вознаграждать себя за усердную работу. Например, устанавливать маленькие цели и награждать себя за их достижения. Это могут быть маленькие подарки, просмотр любимого сериала или встреча с друзьями. Допустим, если сегодняшний план работы полностью выполнен, то можно себе позволить пойти вечером гулять с друзьями.

«Однако обычно школьники за неделю до экзамена только сидят дома и всё судорожно повторяют, что не очень эффективно. Потому что если у памяти наступает переизбыток информации, то нередко срабатывает обратный эффект — забывается то, что человек только что учил», — подчеркнула эксперт.

В феврале руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева рассказала «Известиям», как школьникам набрать на ЕГЭ максимальное количество баллов. По ее словам, обязательно нужно проводить тренировки, закреплять всё, что изучили в теории, и на практике оттачивать у себя навыки. Так некоторые задания со временем можно будет решать «на автомате».