Судебный процесс по делу Трампа о хранении секретных документов отложен

Дело бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов отложено на неопределенный срок. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на материалы суда по Южному округу штата Флорида.

«Федеральный судья во вторник на неопределенный срок отложил судебный процесс по делу о секретных уголовных документах бывшего президента Дональда Трампа, следует из материалов суда», — говорится в публикации.

Окружной судья Эйлин Кэнон отметила, что «было бы неосмотрительно» определять дату суда «на данном этапе», когда различные досудебные вопросы еще не решены. Она добавила, что необходима дополнительная досудебная и судебная подготовка, необходимая для представления этого дела присяжным.

«Таким образом, суд отменяет текущую дату судебного разбирательства — 20 мая 2024 года (и связанное с ней календарное заседание), которая будет перенесена отдельным постановлением», — привел телеканал ее слова.

Ранее, 21 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что по итогам марта экс-президент США Дональд Трамп потратил $4,9 млн на судебные издержки. Тем временем из отчетов о финансировании его предвыборной кампании стало известно, что на счетах для оплаты услуг адвокатов Трампа осталось всего $6,8 млн. Таким образом, пишет Bloomberg, бывший президент США вынужден искать новые источники финансирования, чтобы покрыть расходы на адвокатов.

Первое из четырех судебных заседаний по уголовному делу о фальсификации деловой документации против Трампа началось в Нью-Йорке 15 апреля. Сам же он назвал этот уголовный процесс политическим преследованием со стороны действующего президента Джо Байдена.

До этого, 14 марта, суд отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении секретных документов. В решении федерального судьи Эйлин Кэннон говорится, что ходатайство Трампа о снятии пунктов обвинения отклонено на основании неконституционности.

2 сентября 2022 года агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности. После этого, 22 сентября, политик заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, он рассекретил, еще будучи президентом.

На данный момент Трампу предъявлено 91 обвинение. В общей сложности ему грозит более 700 лет тюремного заключения.