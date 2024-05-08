Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил кабмину с 2025 года выделить денежные выплаты членам РАН
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах военнослужащих ВС РФ в зоне СВО
Мир
США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тыс. военных
Происшествия
В трех поселениях Томской области объявлено ЧС муниципального характера
Экономика
Общий объем кредитов россиян впервые превысил 36 трлн рублей
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +7 градусов в Москве 8 мая
Общество
В Подмосковье обезвредили 15 боеприпасов времен ВОВ
Армия
Замминистра обороны вручил награды участникам СВО в госпитале имени Мандрыка
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других городах Украины
Армия
Военнослужащие ВС РФ поздравили мариупольских ветеранов войны с Днем Победы
Мир
Судебный процесс по делу Трампа о хранении секретных документов отложен
Общество
В Воронежской области без электричества остались 35,5 тыс. человек
Здоровье
Химик сравнила вред кондиционера и пластиковых окон
Общество
Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года
Общество
Гвардейцы-десантники почтили память погибших в ВОВ в Попасной
Происшествия
В Курске на складе магазина сантехники произошел пожар на площади 500 кв. м
Интернет и технологии
Apple представила новые планшеты iPad Air и iPad Pro

В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста

BI: в Германии закрыли расследование против главы ВВС по делу об утечке
0
Фото: Global Look Press/Lars Penning
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении командующего военно-воздушными силами Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца по поводу перехвата разговора офицеров бундесвера, во время которого обсуждалась атака на Крымский мост ракетами Taurus. Об этом 7 мая сообщил портал Business Insider со ссылкой на представителя прокуратуры.

Отмечается, что в связи с тем, что первоначальные подозрения не подтвердились, прокуратура закрыла производство по делу. По данным Business Insider, расследование завершили 10 апреля 2024 года.

«Расследование было прекращено <...> из-за отсутствия первоначальных подозрений, дающих право на начало расследования», — привели авторы статьи слова источника.

Он также отметил, что «никаких доказательств умышленных действий со стороны обвиняемого не было». Источник портала добавил, что «к любой небрежности могут применяться дисциплинарные меры, но она не наказывается как халатность».

Решение о наказании Герхарца в дальнейшем будет принимать министерство обороны Германии. Инспектору ВВС грозит сокращение заработной платы, либо понижение в должности, либо увольнение, сообщили авторы материала.

Дальний укол: опасны ли ATACMS для Крымского моста
Киеву дали карт-бланш для ударов этими ракетами по российскому полуострову, уверяют источники в Пентагоне

Ранее, 4 мая, британская газета Express отметила, что утечка записей секретных видеосовещаний, которая произошла в бундесвере, стала унизительным провалом для немецкого командования. Кроме того, газета Die Zeit после проведения своего исследования выяснила, что утечка была очень серьезной, так как некоторые онлайн-встречи носили конфиденциальный характер.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала во «ВКонтакте» полную расшифровку дискуссии немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. По ее данным, 19 февраля состоялся разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхарцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Во фрагменте аудиозаписи офицеры размышляли, сколько таких снарядов нужно для атаки на Крымский мост и принесет ли она результат.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта заявил, что Берлин оперативно расследует ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что случившееся — «очень серьезная проблема». Позже издание Bild сообщило, что в утечке виноват начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе: он был в Сингапуре и подключился к разговору через незащищенную сеть.

13 марта президент Российской Федерации Владимир Путин назвал фантазиями планы генералов ФРГ ударить по Крымскому мосту. Он добавил, что в России внимательно следят за заявлениями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024