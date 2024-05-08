В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста

Прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении командующего военно-воздушными силами Германии генерал-лейтенанта Инго Герхарца по поводу перехвата разговора офицеров бундесвера, во время которого обсуждалась атака на Крымский мост ракетами Taurus. Об этом 7 мая сообщил портал Business Insider со ссылкой на представителя прокуратуры.

Отмечается, что в связи с тем, что первоначальные подозрения не подтвердились, прокуратура закрыла производство по делу. По данным Business Insider, расследование завершили 10 апреля 2024 года.

«Расследование было прекращено <...> из-за отсутствия первоначальных подозрений, дающих право на начало расследования», — привели авторы статьи слова источника.

Он также отметил, что «никаких доказательств умышленных действий со стороны обвиняемого не было». Источник портала добавил, что «к любой небрежности могут применяться дисциплинарные меры, но она не наказывается как халатность».

Решение о наказании Герхарца в дальнейшем будет принимать министерство обороны Германии. Инспектору ВВС грозит сокращение заработной платы, либо понижение в должности, либо увольнение, сообщили авторы материала.

Ранее, 4 мая, британская газета Express отметила, что утечка записей секретных видеосовещаний, которая произошла в бундесвере, стала унизительным провалом для немецкого командования. Кроме того, газета Die Zeit после проведения своего исследования выяснила, что утечка была очень серьезной, так как некоторые онлайн-встречи носили конфиденциальный характер.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала во «ВКонтакте» полную расшифровку дискуссии немецких военных об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту. По ее данным, 19 февраля состоялся разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхарцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Во фрагменте аудиозаписи офицеры размышляли, сколько таких снарядов нужно для атаки на Крымский мост и принесет ли она результат.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта заявил, что Берлин оперативно расследует ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что случившееся — «очень серьезная проблема». Позже издание Bild сообщило, что в утечке виноват начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе: он был в Сингапуре и подключился к разговору через незащищенную сеть.

13 марта президент Российской Федерации Владимир Путин назвал фантазиями планы генералов ФРГ ударить по Крымскому мосту. Он добавил, что в России внимательно следят за заявлениями.