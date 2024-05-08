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В Белом доме выразили беспокойство по поводу попытки покушения на Зеленского

Белый дом заявил, что обеспокоен утверждениями о попытке покушения на Зеленского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Администрация США обеспокоена сообщениями Киева о том, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось покушение. Об этом 7 мая заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы видели это объявление. Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — сказала она.

Госслужащая посоветовала журналистам обратиться по этому вопросу к украинскому правительству, так как больше комментариев она дать не может.

«Но эта новость, конечно, вызывает озабоченность», — добавила пресс-секретарь.

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Ранее в этот же день стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух полковников по подозрению в покушении на Зеленского, а также на главу ведомства Василия Малюка (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и начальника Главного разведывательного управления (ГУР) страны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

При обыске в доме задержанного полковника Андрея Гука нашли оружие. Второй обвиняемый, офицер по фамилии Деркач, был задержан в Сумской области. О том, что СБУ задержала начальника департамента управления госохраны Андрея Гука, «Страна.ua» сообщала накануне. По информации журналистов, он является кумом начальника управления Сергея Рудя, которого Зеленский назначил на должность в 2019 году

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