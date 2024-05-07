Путин распорядился учредить медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года»

Президент России Владимир Путин 7 мая распорядился учредить памятную медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года». Соответствующий указ был опубликован на сайте правовых актов.

«В связи с успешным проведением Всемирного фестиваля молодежи 2024 года на федеральной территории «Сириус»: Учредить памятную медаль «Всемирный фестиваль молодежи 2024 года», — говорится в документе.

Награда будет вручаться гражданам и организациям, внесшим вклад в подготовку и проведение Фестиваля молодежи. К медали будет прилагаться грамота.

В начале апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Всемирный фестиваль молодежи в России будет проходить раз в шесть лет. Он добавил, что «менее масштабные мероприятия также с определенной периодичностью будут проводиться по линии и в рамках общей программы по работе с молодежью».

6 марта Путин отметил, что Россия стремилась создать на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) условия свободы, творчества и дружбы. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

Третий Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».