Кремль подтвердил проведение Всемирного фестиваля молодежи раз в шесть лет
Всемирный фестиваль молодежи в России будет проходить раз в шесть лет. Об этом 5 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это конкретное решение, это окончательное решение, которое было проработано между различными ведомствами и которое было утверждено главой государства. Действительно, раз в шесть лет будет проводиться фестиваль», — рассказал он.
Он добавил, что «менее масштабные мероприятия, также с определенной периодичностью, будут проводиться по линии и в рамках общей программы по работе с молодежью».
Накануне, 4 апреля, глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева заявила, что Всемирный фестиваль молодежи будет проводиться раз в шесть лет. Также она отметила, что иностранные гости уже этим летом смогут принять участие в международных сменах федеральных молодежных образовательных летних форумов.
6 марта президент России Владимир Путин отметил, что Россия стремилась создать на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) условия свободы, творчества и дружбы. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.
Третий Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».