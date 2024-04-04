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Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России раз в шесть лет

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Всемирный фестиваль молодежи будет проводится в России раз в шесть лет, сообщила 4 апреля глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством страны.

«Спасибо за принятие главного решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи в нашей стране на регулярной основе раз в шесть лет, а также о проведении ежегодных международных тематических слетов», — заявила глава Росмолодежи.

По словам Разуваевой, иностранные гости уже этим летом смогут принять участие в международных сменах федеральных молодежных образовательных летних форумов. Кроме того, во всех 16 молодежных центрах будут запущены программы, в рамках которых иностранцы смогут пройти обучение.

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6 марта Путин отметил, что Россия стремилась создать на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) условия свободы, творчества и дружбы. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

3 марта первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что Всемирный фестиваль молодежи — это не просто мероприятие, а борьба за будущее. По его словам, те, кто пытался ограничить РФ, «с треском проиграли». Он отметил, что участники фестиваля видят правду и чувствуют ее сердцем.

Третий Всемирный фестиваль молодежи в России проходил 1–7 марта на федеральной территории «Сириус».

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