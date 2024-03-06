Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Россия хотела создать на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) условия свободы, творчества и дружбы, сообщил 6 марта президент РФ Владимир Путин и выразил надежду, что стране это удалось сделать.

Закрытие фестиваля наверняка привнесло «частичку грусти» в настроение участников мероприятия, поскольку им приходится расставаться с новыми друзьями, предположил глава государства. При этом он отметил, что когда организаторы фестиваля предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой достаточно простые задачи.

«Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих ваших проектов. Надеюсь, что это нам удалось», — отметил президент на церемонии закрытия ВФМ.

Он также подчеркнул, что фестиваль создал в «Сириусе» настоящий город молодежи мира и задался вопросом, как участникам фестиваля удалось это сделать?

«Как, если вы такие разные? Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — добавил Путин.

При этом он указал, что в мире все люди равны, поэтому в нем не должно быть места «чванству, сегрегации и всем явлениям, которые основываются на этой искаженной почве исключительности кого бы то ни было».

Среди прочего глава государства также подчеркнул, что Россия всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

Ранее в это день на встрече с иностранными студентами — участниками ВФМ Путин отметил, что при создании фестиваля его организаторы среди прочего старались создать условия, чтобы молодые люди могли свободно общаться и найти новых друзей.

«Мы старались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, друзей новых найти, может, партнеров для каких-то общих совместных дел на будущее», — сказал глава государства.

В стране можно организовать нечто подобное в будущем, для России это не первый эксперимент и не первый опыт. При этом глава государства выразил надежду, что и не последний.

Среди прочего Путин в ходе встречи также отметил, что изучение иностранных языков открывает двери в совершенно незнакомые миры других культур. При этом онлайн-переводчики не способны обеспечить подобного погружения.

«Другая культура — это как другой мир. Читать Пушкина в оригинале или читать Гете в оригинале, читать Драйзера в оригинале — это совершенно другое восприятие того мира, которым живет художник или писатель», — подчеркнул Путин.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года.

Третий в России Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Участники и гости мероприятия от 14 до 35 лет займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира.

3 марта первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что Всемирный фестиваль молодежи — это не просто мероприятие, а борьба за будущее. По его словам, те, кто пытался ограничить РФ, «с треском проиграли». Он отметил, что участники фестиваля видят правду и чувствуют ее сердцем.