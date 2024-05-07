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Тело избитого и раздетого мужчины нашли в лесу в Ивановской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Ивановской области двое мужчин похитили жителя столицы региона, отвезли его в лес, избили и раздели, после чего пострадавший скончался. Об этом 7 мая сообщил источник «Известий».

Двое мужчин, ранее уже судимых, вывели пострадавшего из квартиры под предлогом того, что тот повредил руку женщине. После чего они посадили постаревшего в автомобиль ГАЗ-2705 и вывезли его в лесной массив в районе деревни Крюково Ивановского района.

Там напавшие вывели мужчину из «Газели», повалили его на землю и избили. Затем злоумышленники заставили пострадавшего полностью раздеться, забрали его одежду и уехали, оставив его голым.

На следующее утро тело погибшего было найдено в деревне.

Злоумышленники задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту «похищения человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», уточнил собеседник.

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Ранее в этот день в СУ СКР по Оренбургской области сообщили, что в городе Новотроицке были обнаружены фрагменты тела женщины. В рамках уголовного расследования дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) был задержан 40-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за совершение тяжкого преступления.

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