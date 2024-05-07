Мужчину в Оренбургской области обвинили в убийстве и расчленении сожительницы
Фрагменты тела женщины нашли в городе Новотроицке Оренбургской области. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, инцидент произошел недалеко от ледового дворца «Победа» по улице Советской. Погибшей оказалась 37-летняя местная жительница.
«В рамках уголовного дела по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний сожитель потерпевшей, ранее судимый за совершение тяжкого преступления», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Ранее, 1 апреля, в лесу Лужского района Ленинградской области обнаружили человеческие останки. Отмечается, что фрагменты тела были найдены между деревнями Лужки и Владычкино.
28 марта старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова рассказала, что скелетированные останки человека обнаружили на севере Москвы, проводится доследственная проверка. Она добавила, что судебно-медицинскую экспертизу назначат в ближайшее время.