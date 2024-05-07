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Активистка в Германии обратилась в суд из-за запрета георгиевских лент

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Фото: TASS/Афонина Елена
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В Берлине запрещены атрибутика победы над фашизмом, георгиевские ленты и флаги Советского союза. Об этом 7 мая рассказала «Известиям» активистка Елена Колбасникова, которая пытается разрешить ситуацию через суд.

«Мы зарегистрировали наши мероприятия на 8 и 9 мая с соответствующей атрибутикой победы над фашизмом. Полиция Берлина нам отказала, мы подали [иск] в суд Берлина, суд Берлина принял решение <...>, в этом решении говорится, что они, то есть правительство, суд Берлина, <...> нам отказывают. Они отказывают нам в проведении Дня Победы с атрибутикой, которая победила фашизм», — рассказала Колбасникова.

Колбасникова добавила, что она подала иск в Высший земельный суд Германии и ждет решения дальше.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Ранее в этот день полиция в Берлине запретила размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. В полиции отметили, что от правил освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства, ограничения также не распространяются на собрания за пределами мемориалов и их окрестностей, там действует Закон о собраниях.

После этого посольство РФ в Германии потребовало от Берлина отменить запрет на демонстрацию 8–9 мая на воинских мемориалах флага России и другой символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Дипведомство также напомнили, что за мирное небо Советский Союз «заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней».

До этого, 5 мая, в городе Франкфурте-на-Майне в Германии прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие около 500 человек, среди которых были представители немецких обществ. К акции присоединились неравнодушные всех возрастов. Люди пронесли по улицам города флаги Красной армии и России под композиции о Дне Победы.

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