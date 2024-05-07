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Мужчина пострадал при стрельбе у особняка рэпера Drake в Канаде

NBC: один человек ранен при стрельбе у дома рэпера Drake в Торонто
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Фото: REUTERS/Arlyn McAdorey
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В Торонто произошла стрельба рядом с особняком рэпера Обри Дрейка Грэма (псевдоним — Drake), один человек получил ранение. Об этом 7 мая сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

«По данным полиции, в результате стрельбы возле особняка Drake в Торонто рано утром во вторник серьезно пострадал охранник», — сообщает телеканал.

Полицейские обнаружили охранника с огнестрельным ранением у дома. В данный момент он остается в больнице в тяжелом состоянии.

Представитель рэпера заявил, что в результате инцидента музыкант не пострадал, однако неизвестно, был ли Drake в тот момент дома.

В полиции рассказали, что стрелявший скрылся с места преступления на машине. Инспектор Пол Кравчик уточнил, что пока неизвестно, сколько людей было задействовано, а также на какой машине они скрылись. Мотив стрельбы также остается неясным.

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Ранее, 4 мая, телеканал NBC сообщал, что в США в результате стрельбы во время вечеринки для будущей матери в Нью-Йорке один человек погиб и трое пострадали. 24-летний мужчина получил ранение в грудь, однако спасти не успели. Двое других мужчин в возрасте 25 и 45 лет также были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями. Позже стало известно еще об одном пострадавшем — у 43-летнего мужчины насчитали три ранения, два из них в руку, одно в ногу. Полиция продолжает поиски стрелявшего.

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