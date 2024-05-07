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В Китае кроссовер Exeed Exlantix ET сбросили с 32 м в рамках краш-теста

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Фото: ithome.com
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Концерн Chery провел краш-тест электрического кроссовера Exeed Exlantix ET, сбросив автомобиль с 32 м, что эквивалентно высоте 10-этажного дома. Об этом 6 мая сообщил китайский портал IT Home.

Краш-тест проводился для демонстрации безопасности автомобиля массой 2,2 т. Его подняли с помощью крана и сбросили на стальной лист на земле, скорость машины в момент касания составила 90 км/ч.

В результате удара автомобиль оказался полностью разрушен до передних стоек, но передние стойки не деформировались, аккумулятор электрокара не загорелся, подушки безопасности сработали, а двери удалось открыть без спецприспособлений.

В Китае Exlantix ET продается под брендом Sterra и доступен в гибридной и полностью электрической модификациях. Самая мощная развивает 561 л.с., а самая «дальнобойная» среди электрических позволяет преодолеть до 760 км на одном заряде. Гибридный кроссовер способен проехать до 1,5 тыс. км при полном баке и полностью заряженной батарее.

Старт продаж Exlantix ET в КНР запланирован на начало мая. Дебют кроссовера в России ожидается в 2024 году, первой моделью на рынке станет седан ES, представленный на Пекинском международном автосалоне 25 апреля.

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Также 7 мая сообщалось, что в России дилеры начали получать китайские кроссоверы Forthing T5 Evo сборки калининградского «Автотора». В начале апреля дистрибутора бренда рассказывал, что в текущем году кроссовер будет предлагаться на российском рынке в трех вариантах обвеса кузова.

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