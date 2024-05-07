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Посольство РФ потребовало отменить запрет на символику Дня Победы в Германии

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Фото: Global Look Press/Ren Pengfei
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Посольство РФ в Германии 7 мая потребовало от Берлина отменить запрет на демонстрацию 8–9 мая на воинских мемориалах флага России и другой символики, связанной с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Российское посольство назвало неприемлемым решение Берлина о запрете на демонстрацию символики и напомнило, что под ограничение попали в том числе Знамя Победы, георгиевская ленточка, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, а также песни военных лет.

«Требуем полной отмены соответствующих запретов. Рассматриваем их как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии», — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве также напомнили, что за мирное небо Советский Союз «заплатил жизнями свыше 27 млн своих граждан, павших на полях сражений, замученных в нацистских концентрационных лагерях, умерших от непосильного принудительного труда, голода и болезней».

Все неравнодушные жители Германии должны иметь возможность достойно, в соответствии с многолетними традициями почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма, подчеркнули в российском загранучреждении.

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Традиционно шествие начнется в 10 утра и продлится до 12 часов дня

Ранее в этот день Tagesschau со ссылкой на правила полиции сообщил, что правоохранители в Берлине запретили размещать на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде российские флаги, знамена, георгиевские ленты, носить военную форму и ее элементы а также использовать символику, которая связана с украинским конфликтом. При этом уточнялось, что от ограничений освобождены ветераны Второй мировой войны, дипломаты и другие представители государства.

Ранее, 5 мая, в городе Франкфурте-на-Майне в Германии прошла акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие около 500 человек, среди которых были представители немецких обществ. К акции присоединились неравнодушные всех возрастов. Люди пронесли по улицам города флаги Красной армии и России под композиции о Дне Победы.

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