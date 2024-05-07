Спасено севшее на мель в Босфоре судно
Сухогруз Alexis, севший на мель у волнореза в проливе Босфор в Турции, удалось спасти и снять с мели. Об этом 7 мая сообщило издание Dogruhaber.
Сначала к застрявшему грузовому кораблю направили буксиры Kurtarma-6, Kurtarma-8 и Kurtarma-18, а также спасательные катера Kegm-4 и Kegm-6. Кроме того, место попадания Alexis на мель осмотрели водолазные бригады из береговой охраны. После этой проверки к сухогрузу направили и судно аварийного реагирования Nene Hatun.
В работах по спасению корабля участвовали сотрудники береговой охраны и морской полиции. После долгих совместных усилий специалисты смогли сдвинуть Alexis с мели.
По данным карты движения морских судов Marine Traffic, сухогруз ходит под флагом Либерии и имеет осадку 13,5 м. Его длина составляет 229 м.
Ранее 7 мая Управление береговой охраны Турции сообщило, что в проливе Босфор в обоих направлениях приостановлено движение из-за сухогруза Alexis, который сел на мель. Телеканал Haber Global сообщил, что корабль плыл с Украины в Египет.
Ранее подобный инцидент произошел в январе. Тогда нефтеналивной танкер Peria перекрыл движение в проливе Босфор. Судно следовало из российского черноморского порта в порт Алиага в турецком Измире. В пролив танкер сошел после стоянки на якоре в провинции Стамбул. В тот же день его отбуксировали.