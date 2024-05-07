В Босфоре приостановили движение судов из-за севшего на мель сухогруза

Власти Турции приостановили движение судов через пролив Босфор в обоих направлениях из-за севшего на мель сухогруза. Об этом во вторник, 7 мая, сообщило Управление береговой охраны страны.

«229-метровое судно Alexis село на мель перед стамбульским волнорезом Хайдарпаша из-за неисправности оборудования. <...> К судну сразу же были направлены буксиры управления береговой охраны. Движение судов временно приостановлено в обоих направлениях», — передает турецкий новостной канал Haber Global.

Согласно данным карты движения морских судов Marine Traffic, сухогруз ходит под флагом Либерии. Журналисты сообщают, что он направлялся с Украины в Египет.

Ранее подобный инцидент произошел в январе. Тогда нефтеналивной танкер Peria перекрыл движение в проливе Босфор. Сообщалось, что он следовал из российского черноморского порта в порт Алиага в Измире и зашел в Босфор после якорной стоянки в провинции Стамбул. В тот же день его отбуксировали.