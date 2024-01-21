Транзит судов через Босфор приостановлен из-за перекрывшего пролив танкера

Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии перекрыл движение в проливе Босфор. Происшествие зафиксировали 21 января сервисы мониторинга судов Vesselfinder и Marinetraffic.

В связи с ЧП береговая охрана Турции приостановила движение через пролив в обоих направлениях, пока 250-метровый танкер не будет отбуксирован в безопасное место. Известно, что он следовал из российского черноморского порта в порт Алиага в Измире и зашел в Босфор после якорной стоянки в провинции Стамбул. Также отмечено, что 7 января танкер совершал заход в порт Новороссийск.

Судя по геоданным, судно находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны. По информации Marinetraffic, танкер находится в режиме остановки, его осадка составляет 12,1 м.

По данным Reuters, Peria якобы самопроизвольно бросил якорь из-за плохих погодных условий, но остановка пошла не по плану.

До этого, в феврале 2023 года, управление береговой охраны Турции проинформировало о приостановке судоходства в обе стороны в проливе Босфор. Это было связано с сильным туманом. Также были отменены паромные сообщения Бейкоз — Сарыер и Сарыер — Румеликаваги — Анадолукаваги. Позже движение было восстановлено после улучшения погодных условий.