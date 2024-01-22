Перекрывший Босфор нефтяной танкер отбуксировали

Нефтяной танкер, следовавший из России в Измир, из-за которого приостановили транзит судов через Босфорский пролив, отбуксировали. Об этом 21 января сообщил турецкий телеканал NTV.

«Из-за того, что танкер Peria, направлявшийся из России в Измир, пришвартовался в проливе Босфор, движение судов было временно приостановлено в обоих направлениях, судно было перехвачено буксирами береговой охраны и спасательными шлюпками», — говорится в публикации.

Отмечается, что к настоящему моменту пролив открыт для судоходства с севера на юг. В противоположную сторону движения пока нет.

Ранее в этот день нефтеналивной танкер Peria перекрыл движение в проливе Босфор. Известно, что он следовал из российского черноморского порта в порт Алиага в Измире и зашел в Босфор после якорной стоянки в провинции Стамбул.