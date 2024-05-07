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В Верховной раде рассказали о датах поставки первых истребителей F-16 Украине

Депутат рады Гончаренко: первые F-16 появятся на Украине уже в июле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Первые истребители F-16 появятся на Украине уже в июле. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в конце мая планируются первые вылеты пилотов на истребителях.

«Давно не было новостей о самолетах. Потому рассказываю. Есть информация, что выпуск первых украинских пилотов планируется к концу мая. Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле», — написал Гончаренко.

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Ранее, 6 мая, в МИД РФ заявили, что в случае появления истребителей F-16 американского производства на украинском театре военных действий Россия будет рассматривать эти самолеты как носители ядерного оружия. Москва не может игнорировать тот факт, что F-16 относится к платформам двойного оснащения и может нести как неядерное, так и ядерное оружие.

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в текущем году на Украину начнут прибывать F-16 и обученные союзниками Киева пилоты. В тот же день премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что королевство планирует предоставить Киеву F-16 до конца 2024 года. При этом 24 апреля газета Le Monde сообщила со ссылкой на источник, что украинские летчики не смогут управлять западной авиацией на передовой как минимум до конца 2024 года.

5 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки истребителей F-16 Украине важны, но не смогут кардинально изменить ход боевых действий. Факт того, что союзники по НАТО поставляют F-16 и тренируют пилотов, является примером значительной военной поддержки Украины, отметил он.

Месяцем ранее бельгийская газета Derniere Heurе сообщила, что Бельгия выделила 50 инструкторов и два учебных двухместных F-16 для обучения пилотов Военно-воздушных сил (ВВС) Украины на авиабазе в Дании.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, 28 марта заявил, что поставка F-16 на Украину не изменит ситуацию на поле боя. По его словам, если эти самолеты будут запускать из третьих стран, они станут легитимной целью для РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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