Врач назвала вызывающее головные боли заболевание челюсти

Щелчки и болезненность при движении челюсти, а также головные боли могут быть симптомами болезни височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом во вторник, 7 мая, рассказала «Газете.Ru» врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

«Височно-нижнечелюстной сустав — это один из самых сложных суставов в нашем теле, обеспечивающий движение нижней челюсти. Нарушения в его работе могут вызывать ряд неприятных симптомов, и при отсутствии лечения они могут серьезно ухудшить качество жизни пациента», — объяснила стоматолог.

По ее словам, проявления болезней этого сустава могут быть разными по интенсивности: человек может ощущать как легкий дискомфорт, так и сильную боль с ограничением подвижности ВНЧС. Среди симптомов проблем с ним могут отек или припухлость тканей вокруг сустава, чувство усталости лицевых мышц или боль в области сустава, переходящая в ухо, шею или плечи.

Причины заболеваний ВНЧС могут быть разными. Например, их способны вызвать травмы челюсти, артрит, износ сустава, долгое напряжение мышц лица, к которому люди склонны во время стрессов, а также неправильный прикус или иные проблемы в сфере стоматологии. Медики должны подходить индивидуально к каждому случаю болезни ВНЧС из-за многообразия причин и уникальности этого заболевания у каждого пациента.

Так, если проблемы с суставом вызвал неправильный прикус, больного стоит направить на консультацию к ортодонту, а если болезнь вызвана стрессом, человеку может понадобиться помощь психолога, который научит медитации, глубокому дыханию и другим способам расслабления, которые устранят причину заболевания ВНЧС, а не только симптомы.

Кроме того, Сумцова отметила, что, если проблемы с этим суставом не лечить, они могут перейти в хроническую стадию, где боль притупится. В таком состоянии ВНЧС начнет постепенно терять способность к движению, и восстановить ее потом будет маловероятно.

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