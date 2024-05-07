Новак рассказал о реализации задачи по достижению технологического суверенитета в РФ
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- Новак рассказал о реализации задачи по достижению технологического суверенитета в РФ
Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным по достижению технологического суверенитета в стране, уже реализуется и в ближайшее время будет решена. Об этом 7 мая в беседе с «Известиями» заявил и. о. вице-премьера РФ Александр Новак.
«Задача, которую поставил президент по технологическому суверенитету, она уже реализуется, и не первый год. <…> Созданы специальные инструменты для того, чтобы обеспечить разработку оставшихся российских технологий, оборудования. У нас есть специальные рабочие группы, компании закреплены — и так по каждому направлению. Я уверен, что эта работа и эта задача будет в ближайшее время решена», — указал он.
В качестве примера Новак привел нефтяную отрасль. Он указал, что раньше уровень импортозависимости в данной сфере был 65%, а сейчас снизился до 35%.
В начале апреля Путин заявил о намерении России самой производить необходимые товары, включая лекарства, оборудование, а также транспорт. Он обратил внимание, что критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе и с помощью цифровых технологий.
Весной прошлого года Путин назвал кратное повышение экономического суверенитета РФ важнейшим результатом 2022 года, сложности которого пошли стране и ее экономике «только на пользу».