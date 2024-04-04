Путин заявил о намерении России самой производить необходимые товары

Россия может и будет сама производить необходимые товары, включая лекарства, оборудование, а также транспорт. Об этом 4 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.

«Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров — оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Всё это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас», — сказал он.

Президент обратил внимание, что критически важно модернизировать отрасли экономики, в том числе и с помощью цифровых технологий. Он добавил, что профсоюзы должны подталкивать руководство предприятий к модернизации и внедрению технологий.

«Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что российская экономика из-за демографических проблем в ближайшие годы испытает дефицит кадров, с этим предстоит жить.

«С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы», — уточнил он.

При этом Путин добавил, что с учетом этого необходимо повысить производительность труда, модернизировать сферы экономики. Это должно привести к улучшению условий труда специалистов и повысить их доходы.

Также президент указал, что принципиальность и открытость правительства, бизнеса и профсоюзов является гарантией взвешенных решений.

В октябре 2023 года президент заявил о необходимости достичь полного суверенитета энергетической отрасли в России, включая технологический, кадровый и финансовый.

Он отметил, что необходимо кардинально увеличить долю выпуска российского оборудования, особенно критически важного.

Весной прошлого года Путин назвал важнейшим результатом 2022 года кратное повышение экономического суверенитета РФ. Сложности прошлого года в экономике пошли стране «только на пользу», подчеркнул глава государства.