Ликсутов рассказал о преимуществах судостроительного кластера в Нагатинском Затоне
Открытие высокотехнологичного судостроительного кластера в Нагатинском Затоне в Москве, запланированное на конец текущего года, имеет стратегическое значение для столицы и всей страны, уверен заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, благодаря запуску инновационного кластера в Москве появится производство экологичного речного электротранспорта. «На верфи построят порядка 40 новых электрических судов для Москвы. Город расширит сеть речных маршрутов. Пассажиров будет перевозить водный транспорт, не имеющий аналогов по уровню комфорта и оснащения», — сообщил Ликсутов.
Кроме того, локализация производства в Москве обеспечит технологическую независимость и ускорит развитие экологичного транспорта. В районе будет создано порядка 500 новых рабочих мест, а «уникальная архитектура и благоустройство сделают кластер новой достопримечательностью района», сказал заммэра, добавив, что с запуском кластера удастся возродить промышленное наследие Нагатинского Затона, который традиционно был связан с судостроением.
Производство рассчитано на строительство до 20 электросудов и техобслуживание до 100 единиц речного транспорта в год. «Инновационное производство полного цикла позволит на 100% обновить флот на прогулочных маршрутах Москвы. В дальнейшем здесь будут создавать современные круизные суда длиной 90 метров», — отметил Ликсутов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что первый судостроительный завод появился в Нагатинском Затоне в 1936 году. «Вокруг него выросли рабочий поселок и учебные заведения для подготовки специалистов. В 2014-м завод был закрыт, поскольку безнадежно устарел. Сейчас мы возрождаем целый профильный кластер», — отмечал мэр.