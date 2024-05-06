Собянин рассказал о возрождении московского судостроения

В столице возрождается профильный судостроительный кластер, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

К концу года в Нагатинском затоне заработает судостроительная верфь, где будут создавать и обслуживать инновационные электрические суда. После того, как судостроительный кластер начнет работу, здесь планируется выпускать до 20 экологически чистых судов в год.

«Истории московского судостроения почти 90 лет. В 1936 году в этом районе появился судостроительный завод. Вокруг него выросли рабочий посёлок и учебные заведения для подготовки специалистов. В 2014-м завод был закрыт, поскольку безнадёжно устарел. Сейчас мы возрождаем целый профильный кластер», — сообщил Сергей Собянин.

Электросуда, которые будут строиться в судостроительном кластере, будут предназначены как для регулярных, так и для прогулочных рейсов. В дальнейшем предусматривается также запуск строительства электрических круизных судов. В кластере будет организовано производство полного цикла, включая конструкторское бюро, и процесс создания кораблей будет проходить здесь целиком, сообщил Сергей Собянин. При этом более 70% оборудования будет отечественного производства.