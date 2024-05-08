Эксперт рассказала о правилах выбора обручальных колец

Решение вступить в брак — одно из важнейших в жизни каждого человека. И выбор обручальных колец играет не последнюю роль. О том, как не ошибиться при покупке обручального кольца и на что обратить внимание, «Известям» 8 мая рассказал эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

«В первую очередь стоит определиться с металлом, из которого сделано кольцо. Традиционно обручальные кольца делают из красного золота, но сейчас всё чаще бренды предлагают альтернативные варианты: из белого или желтого золота, серебра, платины или даже титана. Тут важно учитывать не только цвет, но и другие характеристики. Например, при выборе серебра стоит помнить, что оно значительно мягче золота, а также может темнеть и терять первоначальный вид», — пояснила она.

Также необходимо оценить, украшения из какого материала человек носит чаще всего, так как теперь их необходимо будет сочетать с обручальным кольцом. Популярным вариантом становится комбинированное золото: соединение металлов двух оттенков позволяет сочетать его с большим количеством украшений.

«Прежде чем определиться с выбором, важно померить кольцо, оно должно комфортно ощущаться на пальце. Размер важен, так как толщина пальцев может меняться, например, в зависимости от окружающей температуры или времени суток. При примерке кольца стоит сделать несколько простых движений рукой, сжать и разжать ладонь, покрутить украшение. При этих несложных манипуляциях украшение не должно передавливать палец или двигаться с трудом. Но при этом важно и не переусердствовать, слишком свободно сидящее кольцо легко потерять», — добавила эксперт.

Помимо размера, у кольца также существуют еще две важных характеристики — ширина и профиль. К узким относятся кольца, которые имеют ширину от 2 до 4 мм, к средним — от 4 до 6 мм, а к широким — от 6 до 8 мм. Мужчинам рекомендуется выбирать кольца, начиная от 4 мм. Узкие или очень широкие кольца хорошо смотрятся на длинных и узких пальцах, средние считаются наиболее универсальными.

«Профиль — это форма кольца сбоку. Наиболее распространенными являются варианты, когда кольцо имеет плоскую внутреннюю сторону и закругленную или плоскую внешнюю. Но в последнее время набирает популярность профиль comfort fit: изделия имеют закругленную форму как с внешней, так и с внутренней стороны, что обеспечивает более комфортное ношение», — отметила Ракутина.

Также некоторым парам особо важен дизайн их колец. Сейчас рынок предоставляет огромный выбор. Большинство пар отдает предпочтение классическим моделям, но некоторые рассматривают и декорированные модели: с гравировкой, ажурные или украшенные камнями. Самое правильное, что можно сделать в такой ситуации, — сузить выбор до трех понравившихся стилей колец, одного конкретного металла и начать примерки.

«Кольца супругов необязательно должны быть одинаковыми. Если общий вариант подобрать не удается, стоит рассмотреть изделия, дизайн которых похож или перекликается между собой. Например, для мужчины выбрать более лаконичную и минималистичную модель, а для женщины — ажурное или со вставками из камней», — подытожила эксперт.

В начале февраля аналитики медиахолдинга Rambler & Co поделились с «Известиями» результатами опроса среди интернет-пользователей, в ходе которого выяснили, какой возраст россияне считают предпочтительнее для заключения брака и создания семьи. Почти половина опрошенных (44%) назвали возраст от 26 до 35 лет.