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ВСУ потеряли 335 военных и танк Leopard 1 в зоне ответственности группировки «Запад»

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В зоне ответственности группировки войск «Запад» Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 335 военных, а также танк Leopard 1. Об этом 7 мая сообщило Минобороны России.

Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard 1 производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили американскую 155-миллиметровую гаубицу М777, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, британскую 105-миллиметровую гаубицу L-119, две станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Накануне сообщалось, что гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе боевой работы уничтожили легкобронированную технику и блиндажи боевиков ВСУ. Минобороны поделилось фрагментом боевой работы военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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