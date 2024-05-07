Следствие попросило арестовать Кеворкову по делу об оправдании терроризма
Следствие попросило арестовать журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом во вторник, 7 мая, говорится в базе данных на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Ходатайство поступило в суд ранее в этот день. Оно будет рассмотрено в ближайшее время, добавила «Газета.Ru».
Надежда Кеворкова ― журналистка и писательница, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. В частности, одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт, который Кеворкова активно освещает на протяжении более 20 лет.
Накануне СК РФ предъявил журналистке обвинение из-за публикаций в Сети о «Движении «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Уточняется, что эпизодов, по которым правоохранители выдвинули обвинения, было два. Первый из них связан с публикацией в 2018 году, а второй — в 2021-м. Также в ее квартире прошел обыск.
По данным источника «Известий», она также близко контактировала с представителями международных террористических организаций (МТО). Например, с Исраилом Ахмеднабиевым — координатором и основателем радикальных исламских фондов, известным как Абу Умар Саситлинский.
Кроме того, сообщалось, что члены МТО «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) также приглашали в 2021 году Кеворкову в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.